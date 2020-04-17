Спасатели продолжают отслеживать паводковую обстановку в регионе

Так, по последним данным, на 17 апреля наполнение Петропавловского гидроузла составляет 114%. С начала половодья уровень воды поднялся на 152 сантиметра. Талые воды уже «застали врасплох» окраины города, а, точнее, дачные общества.

На данный момент затопило 110 участков. По прогнозам «Казгидромета», пик первой волны ожидается через 2-3 дня. Что касается Сергеевского водохранилища, то там перелив составляет 143 сантиметра.

Серик Наурузбаев, врио начальника управления ДЧС СКО:

— Наблюдаем перелив на автодороге Челябинск — Новосибирск. Это 529 километр. Пойма реки Есиль в окраинах города заполнилась. По малым рекам наблюдали осложненную обстановку 7-9 апреля, когда они наполнялись талыми водами. Основные пики воды, которые наполнили Есиль малые реки, наблюдаем возле села Новоникольское.

Абай Альжанов