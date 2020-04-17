Онлайн-совещание в рамках статьи 200 УПК РК прошло в регионе

Спикеры собрания руководствовались статьей 200 -й уголовно-процессуального кодекса РК. За пример специалисты взяли один из случаев. Речь идет о бывшем заместителе областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Галыме Тасбулатове, которого осудили за коррупцию.

Напомним, его подозревали в получении взятки в размере 200 тысяч тенге у директора одного из ТОО Акжарского района. Тогда суд приговорил экс-чиновника к штрафу на 4,5 миллиона тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Это дело послужило основанием для увольнения руководителя профильного ведомства Владимира Балахонцева. Свои полномочия он сложил по собственному желанию. Такую ответственность руководителей за своих подчиненных закрепили на законодательном уровне после прямого поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Антон Федяев, заместитель акима СКО:

— Профилактика правонарушений вышла на первую роль. Эта профилактика может быть произведена самым большим образом: с привлечением общественности. Сейчас общественные организации могут и обращаются к нам, выкладывают материалы в социальных сетях о недостатках. В частности, в сфере дорожного строительства. По каждому факту мы разбираемся.

Абай Альжанов