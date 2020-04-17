На улице Потанина появились саженцы берёзы, липы и рябины

Это район Подгоры. Улица Потанина. Прежде чем взяться за спил деревьев, их состояние оценили специалисты. Из 120 насаждений 90% в результате обследования они признали старовозрастными и необратимо поврежденными вредителями и грибами-паразитами.

Артур Рязапов, руководитель НПО «Ботанический сад»:

— В основном эти деревья были представлены породы клен остролистный. По архивным справкам последний раз посадки тут проводились 1965 году. В связи с чем эти деревья будут заменены на новые.

На березы,липы,рябину и кустарниковые. На месте старых и сухих высаживают новые саженцы. Всего около 380 штук. Разнообразие удивляет.

Все дело в том, что в скором времени, въезд в город со стороны реки Есиль в районе Подгоры планируют оформить в старорусском стиле. В целях максимального сохранения молодых саженцов, агрономы следят за процессом их высадки.

Артур Рязапов, руководитель НПО «Ботанический сад»:

— Нами были даны консультации , все агротехнические приемы были соблюдены,деревья высажены закрытой корневой системой, что повышает процесс приживаемости, также были сделаны распорки, которые будут препятствовать расшатыванию при порывах ветра,Это корневая система, также был произведён полив.

Чтобы новые деревья не мешали бесперебойной работе линии электропередач, ее планируют демонтировать. Кабель будут прокладывать подземным способом. При благоприятной погоде высадка саженцев продлится неделю. На очереди — улицы Интернациональная, Абая и Жамбыла Жабаева.

Анжелика Сычева