Количество инфицированных в регионе достигло 29 человек

По данным на 14 часов 17 апреля в СК зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 выздоровевших выписали, 1 транспортирован в город Кокшетау. Состояние инфицированных удовлетворительное.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Последние выявленные 4 случая являются завозными. Кроме того, на сегодняшний день в провизорном стационаре находятся 9 человек, в карантинном 271 человек и на карантине, на дому 848. Сегодня планируется выписать еще 3 человека.

Последний инфицированный COVID-19 -житель Мамлютского района, который недавно вернулся из России. Этот случай вызвал много вопросов. В том числе как его запустили в страну при закрытой границе?

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг:

— Жители Казахстана имеют право вернуться в республику тогда, когда захотят. Именно потому что продолжается возвращение казахстанцев на родину, внедрена мера их стопроцентного обследования ПЦР методом всех въезжающих на территорию области и остающихся здесь же.

По словам специалистов, в области уже исследовали 3424 пробы . Только 29 из них дали положительный результат. Запасов тест-систем достаточно.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг:

— Наборов для ПЦР диагностики на 7620 исследований в наличии имеется. И все подлежащие обследуются согласно графику. Рассматривается вопрос и будет развернута дополнительно ПЦР- лаборатория.

Кстати, двое из числа последних инфицированных прилетели в СКО из Лондона. Сразу по прибытии их разместили в одной из гостиниц областного центра. Из нее они не выходили, на каждом этаже их охраняли полицейские, еду прилетевшим доставляли прямо в номер.

Всех близких контактных с ними установили, это 24 человека. Они будут находиться в области 14 дней. Остальные уедут в свои регионы.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг:

— При перемещении самолетом близкими контактами считаются те, кто находятся в двух креслах во все стороны возле этого человека, это вперед-назад влево, вправо близкие контактные -это все.

По прогнозам санврачей, пик распространения вируса придется на ближайшие 3-3,5 недели. А о послаблении карантина пока говорить рано.

Алена Хан