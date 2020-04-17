Как будут отмечать Рамадан и Пасху в условиях борьбы с пандемией в СК

Ожидаемый всеми мусульманами священный месяц Рамадан начинается 24 апреля. Читать намаз в мечети верующие в этот раз не смогут, священнослужители рекомендуют делать это дома. То же самое касается и чтения утренней молитвы – таравих.

Держать священный пост, рекомендуется только тем, у кого нет серьёзных проблем со здоровьем. Во время Рамадана не удастся провести и традиционные Ифтары, массовое скопление людей запрещено. Ауыз ашар также следует провести в узком семейном кругу, без приглашения гостей.

Кенжетай Дюйсенбай, главный имам областной мечети «Қызылжар», уполномоченный ДУМК по СКО:

— В этом году сумма фитр — подаяния составит 370 тенге. Размер подаяния рассчитывается по стоимости муки. Так как сейчас введены ограничения на передвижение населения. Пожертвование можно будет сделать при помощи онлайн-банкингов.

Торжество из торжеств. Уже в это воскресенье состоится праздник священной Пасхи. В течение 40 дней православные христиане держали пост, осмысливали свою жизнь и сближение с Богом.

Этот праздник с нетерпением ждали многие, но в этом году пасхальную радость не получится разделить друг с другом, как это привыкли ранее. Молитву каждый может прочитать у себя дома, но душа и его мысли в это время будут находиться в храме.

Владимир, епископ Петропавловской и Булаевской епархии:

— Куличи, яйца пасхальные каждый из нас сможет их освятить дома. Каждый из нас знает, краткую молитву праздника – Пасхи. То, что вы приготовите к освящению, рекомендуем самим окропить это освященной водой.

Еще одна новость для верующих. 18 апреля в 23:00 часа на 1 канале Евразия состоится прямая трансляция праздничного богослужения из г.Алматы. Такое же служение пройдёт и в Петропавловске, в Вознесенском кафедральном соборе. Принимать участие будут только священно- и церковнослужители.

Трансляция будет доступна североказахстанцам на областных телеканалах 19 апреля в 10:00 утра. Что касается родительского дня, то православным не удастся посетить кладбище, только после отмены ЧП. Им рекомендуется прочитать молитву дома.

Айгерим Муканова