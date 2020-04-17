К.Аксакалов подвел итоги социально-экономического развития СКО

В регионе существенно выросли объёмы производства мяса и молока. Больше, чем на 6%. Не подводит и отрасль растениеводства. В отличие от крупных птицефабрик в Кызылжарском районе. Якорская и Бескольская сейчас завозят молодняк, идёт смена поголовья.

Только почему-то одновременно. Из-за этого производство яиц снижается вот уже второй месяц. Яркий пример несогласованной работы. Но к сентябрю, пообещал аким Кызылжарского района, показатели улучшат за счёт молодняка.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Марат Иманбаевич, поставьте на контроль. Какие необходимы меры поддержки, надо подумать, чтобы темпы производства яйца, это важный продукт, который включён в перечень социально значимых, сохранить. Эта ситуация доказывает, что необходимо наращивать собственное производство всех продуктов питания.

Действительно, общемировой кризис вскрыл серьёзную проблему — импортозамещение. Многие товары мы завозим из других стран переплачивая. То, чем мы с вами пользуемся каждый день. Почему бы не производить такие товары самим?

Для этого до 1 трлн тенге увеличили финансирование программы «Экономика простых вещей». Государство сейчас заинтересовано в поддержке импортозамещающих производств.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Поэтому акимы районов должны активно воспользоваться. Надо объяснять руководителям предприятий, убеждать, показать преимущества. Кризис даёт нам возможность роста.

Неплохо завершили 1-ый квартал в отрасли промышленности. Рост больше, чем на 8%. Могли и лучше. Подвели область ПЗТМ и три района: Жамбылский, Мамлютский и Шал акына. У последнего проблемы тянутся вот уже несколько месяцев — всё по вине ТОО «Сергеевка сүт өнімдері».

Нурлан Есимов, аким района Шал акына:

— В зимний период этот завод всегда приостанавливает свою деятельность. В течение 5 месяцев простаивает зимой. Но весной начинают работать.

А именно в мае. Притом что сельчане уже сейчас готовы сдавать молоко. Но предприятие, видимо, решило выбрать путь наименьшего сопротивления.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Надо так работу организовать, убедить учредителей, чтобы они работали круглогодично. Молока зимой, понятно что, меньше. Не настолько, чтобы не набрать в Сергеевке и районах. В позапрошлом году получили субсидии. 77 млн! Аким района обязан этим заниматься.

А ещё он обязан привлекать инвесторов. Финансовые вложения — один из главных показателей, по которому оценивают работу акима района и его команды. По итогам трех месяцев в области рост инвестиций на 21%. Здесь все районы потрудились на совесть.

К сожалению, то же самое нельзя сказать о строительстве. Но, несмотря на пробелы в работе Айыртауского и Уалихановского районов, областной показатель вырос на 7,5%. В целом эта сфера ощутит огромную поддержку государства.

В период кризиса и безработицы — строительная отрасль решит обе проблемы. Огромное число людей задействуют на площадках, количество возводимых и отремонтированных объектов побьёт все рекорды.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— 42 377 объектов по всей области, где будет вестись работа. Это хорошая возможность для стройкомпаний на уровнях района. 377 объектах… в 187 сёлах. Буквально через 2 недели надо приступить массово к этой работе. Деньгами мы обеспечены.

В течение двух недель начнут и строительство петропавловских многоэтажек. 9 возведут за счёт государства. Ещё 11 планируют получить от частных застройщиков. 300 тысяч квадратных метров — планка на этот год. Возводить и ремонтировать будут не только дома, но и социальные объекты.

В начале года аким области говорил о 3 млрд тенге, которые выделили на ремонт 60 школ. Сейчас речь идёт уже о 100 объектах. И это непросто покраска фасада, ремонт будет капитальным: крыши, окна, системы отопления. На комфортные условия для школьников потратят 5 млрд тенге.

Аналогичный строительный бум произойдёт и в других сферах. Отремонтируют 23 больницы и врачебных амбулаторий, 24 объектов культуры, все в районах. Там же построят 6 ФОКов. А ещё отремонтируют дороги.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В 2019 году мы отремонтировали 676 км на сумму 30 млрд тенге. В начале 2020 мы планировали, что выделим 37 млрд и отремонтируем 700 км. Сейчас мы нашли резервы и увеличили до 39 млрд.

Отремонтируют 770 км дорог. В том числе и внутри сёл и райцентров. Об этом очень просили жители районов. В этом году их просьбу выполнят в 74-х населенных пунктах.

Государство вкладывает огромные средства в нашу область, отмечает Кумар Аксакалов. Финансирование региона на этот год составило почти 300 млрд тенге.

Айгерим Мукашева