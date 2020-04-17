Агросезон 2020: В СКО активно готовятся к весенне-полевым работам

Сейчас полным ходом идет проверка и ремонт сельхозтехники. Помогает ему в этом брат. Всего у главы фермерского хозяйства 5 посевных комплексов. Приобрёл их, оформив заём в кредитном товариществе «Аккайын». В этом году аграрий планирует засевать три культуры. Семенной фонд подготовил в полном объёме.

Сергей Подкоморный, глава фермерского хозяйства «Подкоморный С. Н.», Аккайынский район:

— В этом году планируем мы посеять, то что заготовили семена. Пшеница, будет она у нас, в том году мы сеяли элиту, брали у опытной станции, в этом году мы будем сеять первые репродукции. Также буду сеять первые репродукции ячменя и лен. Все 401 гектар у меня будет засеваться.

Анастасия Остертак