Агросезон 2020: В СКО активно готовятся к весенне-полевым работам

Сельское хозяйство

20:44 17 Апреля 2020

Сейчас полным ходом идет проверка и ремонт сельхозтехники. Помогает ему в этом брат. Всего у главы фермерского хозяйства 5 посевных комплексов. Приобрёл их, оформив заём в кредитном товариществе «Аккайын». В этом году аграрий планирует засевать три культуры. Семенной фонд подготовил в полном объёме.

Сергей Подкоморный, глава фермерского хозяйства «Подкоморный С. Н.», Аккайынский район: 

— В этом году планируем мы посеять, то что заготовили семена. Пшеница, будет она у нас, в том году мы сеяли элиту, брали у опытной станции, в этом году мы будем сеять первые репродукции. Также буду сеять первые репродукции ячменя и лен. Все 401 гектар у меня будет засеваться.

 

 

Анастасия Остертак

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