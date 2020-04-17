248 полицейских и 150 медиков дежурят на блокпостах СКО

На время пандемии коронавируса на территории региона установили 43 блокпоста. Пять из них — в Петропавловске, остальные — в районах области. Круглосуточно там дежурят полицейские и медики. Всего около 400 человек. Только за последние сутки они выявили 18 нарушений режима ЧП.

Два блокпоста развернули на выездах из приграничного города Мамлютки. На каждом дежурят полицейские и врачи. С соблюдением всех санитарных норм медики замеряют температуру у проезжающих водителей, полицейские проверяют документы, обеспечивают дорожную безопасность и общественный порядок.

Серик Альжанов — начальник отдела полиции Мамлютского района:

— Поставлением № 5 от 6 апреля 2020 года Главного государственного санитарного врача Мамлютского района на территории района введены ограничительные меры. Ежедневно сотрудниками полиции проводится ряд мероприятий совместно с медработниками ЦРБ. Цель — недопущение распространения коронавирусной инфекции. В районе на сегодняшний день имеются два блокпоста и один карантинный пост. Запрещен въезд и выезд в город Мамлютка без причины. Сотрудниками полиции ведется ежедневный контроль за лицами, находящимися на домашнем карантине.

Автотехника, прожекторы, средства индивидуальной защиты — работники блокпостов оснащены всем необходимым. Их главная задача — не допустить распространение инфекции, терпеливо разъяснить каждому проезжающему меры безопасности. А еще каждый день стражи порядка патрулируют улицы.

Аналогичные меры приняты во всех районах области. Всего на 43-х блокпостах дежурят 248 полицейских и 150 медиков. За последние сутки они выявили 18 нарушений режима чрезвычайного положения, из них 6 — в Петропавловске и 12 в районах.

Анастасия Остертак