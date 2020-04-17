19 апреля североказахстанцы встретят священную Пасху

Татьяна Калиновская с самого утра на кухне. Куличи испекла, теперь делает для них крем. В процессе создания праздничных угощений всегда задействованы все домашние, в том числе и самые маленькие члены семьи. Пасху они отмечают несколько раз, сначала католическую затем православную.

Татьяна с детьми и супругом обычно праздновала ее у мамы в другом городе. Этот год-другой, но не менее счастливый, как и воспоминания хозяйки, о таких, же предпасхальных хлопотах, когда она была еще совсем ребенком.

Татьяна Калиновская, жительница г.Петропавловска:

— Во-первых это запах выпечки, потом я очень любила гоголь-моголь. Очень любила его взбивать, тогда ведь не было миксеров, и мы всей семьей его взбивали по очереди. Уставали руки, мы менялись, я была самой маленькой и для меня это было, как развлечение. Моя мама она очень хорошо печет. Рецепт у меня от мамы, все под ее чутким руководством.

Под ним же дети Татьяны — Лукаш и Таисия украшают один из главных символов приближающегося праздника разноцветной посыпкой. Их можно также украсить цукатами или орехами, их же добавляют и в начинку кулича.

Вариаций их декора множество, тут главное — не бояться фантазировать и экспериментировать. К выпечке мы вернемся чуть позже, а пока приступим к оформлению пасхальных яиц. Здесь способов тоже очень много.

Татьяна использует красители, для начала их надо развести в горячей воде. Тем временем Лукаш с Таисией решили отдохнуть от готовки и поиграть с новым пушистым любимцем семьи. Делали они это недолго, затем снова вернулись помогать маме.

Лукаш Шишкин, житель г.Петропавловска:

— Надо красить яйца. Я использую синий цвет. Примерно одну минуту держим в растворе.

Таисия Шишкина, жительница г.Петропавловска:

— Когда мы красим яйца, мы загадываем желания. То, которое разобьется, там и лежит это желание.

Яиц ребята покрасили много, столько же можно будет загадать желаний. Использовали разные цвета, а еще наклейки, которые моментально схватываются в горячей воде. Татьяна вспомнила, что в детстве в качестве красителя ее мама использовала луковую шелуху, а еще…

Татьяна Калиновская, жительница г.Петропавловска:

— Мы жили, у нас был рядом фарфоровый завод и там были наклейки для посуды, примерно такие же. Мы их размачивали в кипятке, потом клеили и тканью разглаживали.

Праздничные угощения готовы, можно приступать к дегустации. Так, один из куличей, приготовленных Татьяной, выглядит в разрезе, у теста ярко выраженный цвет, за счет небольшого добавления куркумы, также в тесто она добавляла немного изюма и кураги, чтобы было еще слаще.

Православная Пасха начинается сразу после Великого поста, в это время можно позволить себе насладиться праздничными вкусностями. Ребята уплетали их за обе щеки, угостили и нашу съемочную группу, но это осталось за кадром.

Дарья Пышмынцева