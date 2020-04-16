Врачам и медперсоналу больниц подвозка гарантирована

Легковушки, автобусы и другие виды транспорта. До карантина движение в областном центре было оживленным. Сейчас все изменилось, уже почти две недели на дорогах Петропавловска не встретить общественный транспорт. По прямому назначению его сегодня использовать запрещено, зато для развоза сотрудников, в том числе и медицинских, можно.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО автотранспортный союз»:

— В период с 3 по 13 апреля перевозчики обслуживали все медицинские учреждения по подвозу работающих. Это было обращение со стороны местного исполнительного органа, что надо организоваться экстренно, чтобы ни в коем случае не сорвать работу медицинских работников.

Сегодня в нескольких медицинских учреждениях доставку на работу и затем домой организовали самостоятельно. Своими силами теперь делают это в детской областной больнице. Там в развозе нуждаются около 30 человек.

Олег Завьялов, главный врач детской областной многопрофильной больницы:

— У нас есть дежурная машина и другие машины, мы доставляем сотрудников наших сами, но в то же время мы работаем в полном контакте с перевозчиком, если понадобится нам их помощь, эти вопросы решим.

В штате многопрофильной областной больницы около 1000 сотрудников. Большинство из них добираются к месту работы на личном транспорте или пешком. Но есть и такие, которых на время действия карантина нужно доставить из дома и увезти обратно. Каждый день развозят порядка 150 работников.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Мы заключили договор на 10 перевозок в день с одним большим автобусом. Остальной объем мы довозим своими силами.

Дарья Пышмынцева