В СКО ликвидировали 308 юридических лиц. Почти 86% из них являлись бездействующими предприятиями. Решение об их закрытии приняли в областном межрайонном экономическом суде.

Всего за три месяца этого года в северном регионе зарегистрировано больше 10 тысяч предприятий, в основном малых, где численность работников не превышает 100 человек. Частную форму собственности имеют свыше 8 тысяч, государственную почти 1,5 тысячи.

Действующими являются 7998 юридических лиц, из них активные 68%, временно неактивные- 27%. Больше всего предприятий региона занимаются оптовой и розничной торговлей, следом за ними по популярности идут СТО по ремонту автомобилей и мотоциклов, предприятия сельского, лесного и рыбного хозяйства, образования.

Дарья Пышмынцева