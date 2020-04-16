В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман

Новости МТРК

19:30 16 Апреля 2020

По данным метеослужбы, 17 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Южный ветер днем и ночью до 15-20 м/с, порывы его могут достигнуть 28 м/с. К слову, узнать о погоде, экологии, гидрологии и агрометеорологической обстановке в регионе стало проще.

Теперь североказахстанцам доступно новое приложение «AirKZ». Его разработали в «Казгидромете». Реальные данные доступны не только по Северному Казахстану, но и по всей стране.

Скачать приложение можно на все устройства в плэй -маркете и апстор.

 

Айгерим Муканова

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