По данным метеослужбы, 17 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Южный ветер днем и ночью до 15-20 м/с, порывы его могут достигнуть 28 м/с. К слову, узнать о погоде, экологии, гидрологии и агрометеорологической обстановке в регионе стало проще.

Теперь североказахстанцам доступно новое приложение «AirKZ». Его разработали в «Казгидромете». Реальные данные доступны не только по Северному Казахстану, но и по всей стране.

Скачать приложение можно на все устройства в плэй -маркете и апстор.

Айгерим Муканова