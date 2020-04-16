Североказахстанские спортсмены тренируются в онлайн-режиме

Спорт

19:36 16 Апреля 2020

Уже месяц, как в стране введен режим чрезвычайного положения, почти две недели областной центр закрыт на карантин. Многие североказахстанцы уже приспособились к новым жизненным реалиям. Чуть сложнее сейчас спортсменам, которые привыкли активно тренироваться и держать себя в форме.

Тем не менее, выход из сложившейся ситуации они находят. Кто-то занимается в домашних условиях, а некоторые даже участвуют в онлайн-соревнованиях, к счастью, в 21 веке и такое возможно, жаль не во всех видах спорта.

В нашем регионе даже стартовал онлайн -проект «Спорт без границ», где спортсмены проводят зарядки и небольшие тренировочные занятия в социальных сетях, таких как инстаграмм и фейсбук. Участие в нем принял и североказахстанский велогонщик Матвей Никитин из команды «Vino Astana Motors».

 

 

Алена Хан

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