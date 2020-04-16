Отсрочка по кредитам: придется ли за это переплатить?

С введением режима ЧП и закрытием городов на карантин многие люди временно остались без работы и заработной платы. При этом платежи за коммунальные услуги, кредиты и ипотечные займы никто не отменял. В этом случае государство не осталось в стороне и направило ряд мер по решению вопросов. Одна из них — предоставление временной отсрочки. К примеру, по программам «7-20-25» и «Баспана хит»

Диас Мэлс, директор СКФ РГУ «Национальный банк РК»

— Банки могут применить следующие варианты. Это равномерно распределить сумму отсрочки на весь оставшийся срок займа, добавить к общему сроку кредитования срок отсрочки, отложить срок выплаты отсрочки в самый конец на последние 3-6 месяцев, после окончания срока отсрочки оплатить всю сумму сразу. По информации ипотечной организации «Баспана» по состоянию на 9 апреля по области по программе «7-20-25 » было принято 903 заявки на сумму 6, 6 млрд тенге, из них одобрено 576 на сумму, 4,2 млрд тенге.

Всего же за отсрочками по программам «7-20-25» и «Баспана хит» обратились около 50 заемщиков. Сложный период сейчас и для предпринимателей. По оценке банков второго уровня, сумма недополученных платежей от предприятий МСБ, пострадавших от введения чрезвычайного положения и предоставления им отсрочки на 3 месяца, в целом по РК составит до 600 млрд. тенге. Потому для них разработана программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Диас Мэлс, директор СКФ РГУ «Национальный банк РК»

— Для реализации данной программы выделено 600 млрд. тенге через размещение обусловленных вкладов в банках второго уровня. Срок освоения средств банками второго уровня составляет 3 месяца. Механизм поддержки бизнеса реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, сроком до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых.

Отсрочки по всем видам кредитов получить могут и североказахстанцы. При условии, что заём оформлен до 16 марта 2020 года.

Алма Дауренбекова, начальник управления региональных представителей агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в г. Петропавловске

— Отсрочка предоставляется на 3 мес, с 16 марта по 15 июня по займам населения и предпринимателей, которые пострадали от ЧП.

Автоматически отсрочку получат социально-уязвимые слои населения, получатели АСП и зарегистрированные безработные. Получить ее могут и те, у кого уменьшился или вовсе потерян доход, к примеру потому что ограничен въезд и выезд к месту работы. Заявление можно подать онлайн через приложения банков второго уровня. Кредитные организации рассматривают их в течение 10 рабочих дней. Отсрочка никак не будет отражаться на кредитной истории заемщика.

Алена Хан