Около 80 степных пожаров зарегистрировано в СКО в апреле

Непотушенный окурок или костёр — и бушует пожар. Спасатели напоминают североказахстанцам о мерах безопасности в весенний период. Сейчас в регионе тёплая погода и сильные ветра. Идеальные условия для степного пожара.

Это бушует пламя по улице Труда. Горит камыш. Да так, что огонь видно из соседних кварталов. На место выехали 16 человек личного состава двух пожарных частей и 4 единицы техники.

Огнеборцам пришлось непросто. Сильный ветер усложнял тушение. Так ещё и очага возгорания было два. Пламя угрожало переброситься на частные дома. Но пожарные вовремя справились с огнём.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Едва не пострадали дачи и хозпостройки и в Кызылжарском районе. Там горел травостой.

Серик Наурузбаев, врио начальника управления ДЧС СКО:

— В районе села Асанова был задержан нарушитель, который производил отжиг остатков грубых кормов. Возбуждено административное дело. Вынесено предупреждение. В случае повторения будет наложен штраф.

В этом месяце было уже порядка 80 степных пожаров. Преимущественно в Тайыншинском, Мамлютском, Аккайынском и Кызылжарском районах, а ещё в окрестностях Петропавловска. Сейчас сухая трава горит очень быстро.

В некоторых случаях огонь уже подбирался к дачным массивам. Но спасатели успевали потушить пламя. Почти во всех случаях возгорания травостоя виной были сами североказахстанцы.

Айгерим Мукашева