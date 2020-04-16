Кот Румпель спас хозяев от пожара

В Петропавловске кот спас своих хозяев во время пожара. Возгорание произошло в одном из домов Кожевенного поселка, на улице Рыжова. Из-за короткого замыкания в частном доме загорелась веранда.

На тот момент в нем находились 65-летняя женщина и её 18-летний внук. Каждый занимался своими делами, как вдруг за дверью раздались жалобное мяуканье и скрежет когтей. В открытую хозяйкой дверь вихрем ворвался четвероногий любимец по кличке Румпель, а за ним – языки пламени.

Веранда уже была объята огнём, но поданный питомцем сигнал помог домочадцам выбраться. Спасатели менее чем за полчаса потушили пожар.

Дарья Пышмынцева