Экологи выявили нарушения в Аккайынском районе

Дым на всю округу. С такой проблемой жители села Смирново Аккайынского района обратились в департамент экологии по СКО. Об этом сообщили на официальной странице ведомства в соцсетях. Вопрос не остался без внимания, специалисты провели проверку субъектов ТОО «Сапро-НАТ».

Напомним, предприятие занимается изготовлением котлов для обеспечения теплом социальных объектов. Нарушения выявили на шести системах автономного отопления. В ходе проверки установлено: превышены предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ по углерод оксиду, установленных разрешением на эмиссии в окружающую среду.

Известно также, что для систем отопления не установили санитарно-защитную зону. В соответствии с действующим законодательством экологи внесли предписание об установленных правонарушениях с целью их устранения.

Айгерим Муканова