Аграрии Тайыншинского района готовятся к посевной

В Тайыншинском районе посевная площадь составляет 620,5 тысяч гектаров, почти 2% из них приходится на ТОО «Астык-STEM». Примерно через месяц на этих полях начнут сеять зерновые и масличные, пока идет обработка земли. Ее закончат примерно через неделю.

В товариществе задействовали 6 единиц техники, но, по словам его директора, на днях их количество увеличат до 9. Все агромероприятия проходят планово, введенный режим ЧП не создает трудностей с горючим, семенами и техникой.

Талгат Хамидуллин, директор ТОО «Астык-STEM», Тайыншинский район

— Сегодня мы проводим мероприятия по закрытию влаги. Это — основной лимитирующий фактор. Все делаем для ее сохранения. Для посева 2020-го, можно смело сказать, готовы полностью. Удобрения завезли в полном объеме. ГСМ завезем по удешевленной цене 200 тонн.

Карантинный режим не должен влиять на работу аграриев. Об этом говорил премьер-министр Аскар Мамин на очередном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима ЧП при Президенте РК. Глава кабмина поручил обеспечить беспрепятственный допуск фермеров к полевым работам с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических норм, а также внедрить единый порядок пропуска автомашин поставщиков сельхозтоваров в карантинные города и исключить необоснованные задержки грузов. А как сейчас аграрии региона преодолевают блокпосты и попадают в областной центр?

Наргиз Акжигитова — главный специалист управления сельского хозяйства СКО

— При себе необходимо иметь справку с места работы, путевой лист, да и к тому еще отправить так называемый «белый список» с личными данными работников на сайт Ikomek. И только после одобрения возможен «зеленый коридор».

В этом году фермеры надеются получить хороший урожай. В СК они планируют засеять 4, 2 миллиона гектаров сельскохозяйственных культур. На весенне-полевые работы, по словам специалистов, задействуют 14 тысяч тракторов, 16 тысяч сеялок и больше тысячи посевных комплексов. Семена, а это почти 500 тысяч тонн, уже заготовили в полном объеме.

Абай Альжанов