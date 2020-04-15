В СКО подвели итоги внешнего анализа коррупционных рисков

Только за последние два года за коррупционные правонарушения задержали троих руководителей данного ведомства. Последний случай был зарегистрирован в январе этого года.

Должностным лицам ГАСК было предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму 650 тысяч тенге. Это и стало поводом для проведения многочисленных внеплановых проверок.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агенства РК по противодействию коррупции по СКО:

— По мнению экспертов технического надзора, подрядчик (ТОО «Севимсталькон») не устраняет выявленные ими нарушения (одно из них на наш взгляд, самое грубое замена вида свай без корректировки ПСД, несоблюдение графика выполнения работ, отсутствие ограждения территории строительства. Следующим примером, может послужить сдача в эксплуатацию незавершенного объекта физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Талшык. Позже, в феврале 2020 года, Управлением открыта внеплановая проверка по поручению прокуратуры в отношении Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО по факту принятия в эксплуатацию незавершенного объекта. Из материалов проверки следует, что 27 декабря 2019 года заказчиком, подрядчиком, техническим и авторским надзором подписан акт приемки объекта в эксплуатацию. Однако, на объекте отсутствуют электроводоснабжение, технологическое оборудование, сигнализация и др. технологическое оборудование.

Анжелика Сычева