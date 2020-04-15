В РК на получение соцвыплаты подано уже около 6 млн заявлений

Социальная выплата на период ЧП положена тем, кто работал в сфере малого, среднего и микробизнеса, но временно потерял свой доход.

А также специалистам некоммерческих организаций, которые находятся в отпусках без сохранения заработной платы, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой.

За наемных работников заявление подают плательщики социальных отчислений. Сделать это можно на сайте электронного правительства, на официальном сайте министерства труда, либо через телеграмм бот.

Анар Жунусова, директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по СКО:

— Размер назначаемой выплаты оставляет одну минимальную заработную плату — 42500 тенге. И производится она на период действия ЧП. В том случае, если его продлят, а у нас уже продлили до конца апреля, значит, она будет продлена. Выплаты получают посредством перечисления на банковские счета получателей. Срок рассмотрения заявки — три дня.

А иногда и больше. Это связано с тем, что заявок поступает много, и каждая рассматривается в индивидуальном порядке. Бывают случаи, когда выплату назначают людям, не потерявшим доход. Вернуть ее можно на реквизиты фонда через банк.

Тем, кто подал заявку до оплаты ЕСП и ее не одобрили, стоит попытаться еще раз. Также рассчитывать на 42500 могут работающие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.

Гульбахыт Манабаева, заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по СКО.

— Если пенсионер до введения ЧП действительно работал официально, либо инвалид, и за работающего лица с инвалидностью перечислялись отчисления, а пенсионер платил все налоги, то данное лицо имеет право подать заявку.

В стране на получение социальной выплаты подано уже около 6 млн заявлений.

Алена Хан