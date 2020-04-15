Стражи порядка регулярно патрулируют дачные участки

Анатолий Богинский уже более 20 лет председатель в садоводческом товариществе «Искра». Ему знаком каждый уголок этих мест. Сейчас на дачную территорию, въезд запрещён, остались только те, кто проживает здесь постоянно. Анатолий присматривает за домами, находящимися в «Искре».

Говорит, люди переживают за свои хозяйства, вдруг затопит. За этим председатель тоже тщательно следит. Утром и вечером каждого дня Ананатолий Богинский идёт к реке, проверяет уровень воды. Его данные помогают и спасателям.

Анатолий Богински, председатель садового товарищества «Искра»:

— В воскресенье вода поднялась на 20 сантиметров. Пришёл в понедельник, вода ушла на 1,20. Один день уровень простоял. Вчера пришёл — вода поднялась. Сегодня она уже через мостки идёт.

С опасением ждёт весну Марина Носова. Она проживает в садоводческом обществе «Труд» более 12 лет. Говорит, каждый год стараются вместе с мужем уехать отсюда ещё до прихода воды. Двух коров перегоняют к знакомым, и самим приходится гостить.

После возвращения домой принимается за восстановление своего имущества. Ежегодно на период паводка семья несет большие расходы.

Марина Носова, жительница садоводческого общества «Труд»:

— Во первых, для скотины сено надо перевезти, нанимаем газель и отруби перевозим, и вещи свои. Восстанавливали этот дом в течение двух лет. В первый год 400 тысяч, и в том году около трёхсот.

А те, кому некуда переехать, рассчитывают на эвакуационный пункт в Заречном посёлке. Он расположился в 13 школе, там уже всё готово на случай паводка. Вдоль русла реки Есиль в зоне риска находится 50 дачных кооперативов, на 102 участках постоянно проживает более 150 человек.

Ержан Утегенов, инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— На сегодняшний день на Сергеевском водохранилище уровень воды пошёл на спад. Соответственно буквально на днях в Петропавловске ожидается небольшой подъём уровня воды.

Въезд на все дачи запрещён. Стражи порядка регулярно патрулируют участки. Некоторые североказахстанцы всё же игнорируют требование. Нарушителей полицейские привлекают к ответственности. Мера наказания предусматривает административный штраф в размере 10 МРП, или же арест до 15 суток.

Айгерим Муканова