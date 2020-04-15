Портфель заказов завода им. Кирова почти перевалил за 8 млрд тенге

Не всё на заводе имени Кирова делается с помощью специального оборудования, для некоторых процессов необходим ручной труд. Юлия Заикина вместе с коллегой проверяют многослойные печатные платы на наличие дефектов. Делают они это на безопасном друг от друга расстоянии.

И если к перчаткам им привыкать не пришлось, то маска поначалу почти никому из сотрудников завода не давала покоя. Спустя время, они привыкли.

Юлия Заикина, монтажник радиоаппаратуры и приборов АО «Завод им. С.М.Кирова»:

— Долго привыкала, неудобно дышать, да и при работе неудобно. Особенно, когда работаешь с паяльником. В 7 утра нас забирают и после работы в 17:05 тоже, автобус забирает нас и отвозит домой.

Для сотрудников завода создали максимально безопасные условия. Все помещения несколько раз в день кварцуются, ещё почти на каждом шагу можно встретить антисептики. Их, как и индивидуальных средств защиты, на предприятии достаточно.

Сегодня только в производственном процессе задействовали около 600 специалистов. В месяц, в среднем, они получают больше 116 тысяч тенге. В целях безопасности часть сотрудников завода перевели на удалённый режим работы, некоторые ушли в отпуск.

Мади Бектенов, директор департамента продаж АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— 12 человек взяли ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск. Из числа всех сотрудников предприятия 42 человека находятся на удаленке, то есть работают из дома. Это представители департамента снабжения, департамента продаж, маркетинга и закупщики. Тем, у кого нет компьютеров персональных, им выданы ноутбуки, те, которые мы сами производим. С помощью этой рабочей станции они и выполняют работу, которую им отправляют руководители.

Портфель заказов завода почти перевалил за 8 млрд тенге. Во время съёмки сборку ноутбуков и системных блоков мы не увидели, предположили, что из-за коронавируса у завода возникли проблемы с поставкой необходимых комплектующих из Поднебесной, но это не так.

Мади Бектенов, директор департамента продаж АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— Партия комплектующих прибудет ориентировочно в течение двух трех недель. В планах в этом году произвести 30 тысяч компьютеров, которые будут реализованы на внутреннем рынке. В первую очередь мы планируем оснастить компьютерами управления образования всех областей.

Начали с нашей. Из 50 системных блоков, собранных в середине февраля 2020-го, часть приобрёл отдел образования Жамбылского района, на очереди такая же поставка в Есильский. Стоит один системный блок под маркой ЗИК около 280 тысяч тенге.

Дарья Пышмынцева