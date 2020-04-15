Паводковая обстановка в регионе на постоянном контроле спасателей

Пик на Сергеевском водохранилище был зафиксирован 11 апреля. Тогда перелив достиг 196 см. Сейчас — на 40 см меньше. Вторую волну на этом гидроузле спасатели ожидают в третьей декаде апреля.

Петропавловское водохранилище сейчас заполнено на 99%. По расчетам ЧС-ников, первая волна дойдёт до Петропавловска 18-19 апреля.

Серик Наурузбаев, врио начальника управления ДЧС СКО:

— По реке Есиль происходит наполнение русла реки и в некоторых местах выход в пойму. Поднятие уровня воды сейчас происходит в районах сёл Боголюбово, Покровка и Водопроводное. Мы полагаем, что вода подойдёт к дачным участкам. Традиционно — это посёлок Заречный. Несколько дачных участков. Вода подступит к ним. Также перелив через дорогу республиканского значения в районе Петропавловского гидроузла.

Айгерим Мукашева