Отделение «Казпочта» в Аккайынском районе продолжает работать

Общество

19:20 15 Апреля 2020

Помещение каждый день тщательно дезинфицируют. Для соблюдения порядка на входе регулируют поток посетителей. Запускают сюда по очереди.

Также для соблюдения санитарных норм на улице сделали разметку, обозначив расстояние между клиентами не менее 2 метров. Инвалидов, пенсионеров и беременных женщин пропускают без очереди.

Николай Грудцин, руководитель Аккайынского РУПС:

— Очень много клиентов обращаются на открытие счетов. Выделили специально два окна на открытие счетов, чтобы не создавать ажиотаж. Т.е все четыре открываем, но специально два — на открытие счетов. В основном большой поток с утра идет на открытие счетов. Операторы подсказывают: какие счета открывать, как это делать.

 

 

Анастасия Остертак

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