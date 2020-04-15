Около 100 защитных костюмов «Есиль-Диагностик» подарило 1-й горбольнице

В среднем, до 150 операций в месяц делали в офтальмологическом центре «Есиль-Диагностик» до прихода в регион коронавируса. Уже больше двух недель оказывать медицинскую помощь в таком же объёме в целях безопасности североказахстанцев здесь не могут.

Принимают исключительно экстренных пациентов, которые не могут дожидаться конца карантина. Он сильно ударил по доходу центра, но, несмотря на это, организация считает своим долгом, помочь тем, кто сегодня день за днем борется с невидимым врагом.

Александр Рылов, директор офтальмологического центра ТОО «Есиль-Диагностик»:

— Мы не хотели бы оказаться в стороне от борьбы с коронавирусной инфекцией и приняли решение, по закупу около ста комплектов многоразовых защитных и хотели бы передать их одному из предприятий нашего города, где врачи участвуют в лечении людей с коронавирусной инфекцией, тем самым поддержать наших коллег.

Защитные костюмы для медиков инфекционной службы сегодня расходный материал, но очень важный. В данном случае перед нами средства защиты, изготовленные в Турции. Сделаны они из материала, который можно будет обрабатывать и затем использовать снова.

Это экономично, но, самое главное, практично. Стоил комплект приблизительно из ста штук около 1 млн тенге. Уже сегодня при необходимости им смогут воспользоваться врачи инфекционного отделения первой городской больницы.

Ботагоз Сулейменова, заместитель главного врача первой городской больницы:

— Защита, забота, помощь людей, те, которые невидимый фронт. 00:38 Сейчас, правда, как в песне «Твори добро». Депутат областного маслихата Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы за счет своих средств нам оказал помощь в установке приточно-вытяжной вентиляции. Ассоциация деловых женщин это такая материнская забота, как приятно, когда раз к обеду вкусные пироги, более того, чтобы просто людям было приятно еще и букеты цветов.

Букеты к ногам прекрасных дам и мужчин, которые большую часть своего рабочего времени проводят вот в такой защитной экипировке. За смену специалисты инфекционного отделения первой городской меняют больше 40 спецкостюмов. К ним уже привыкли, и несмотря на то, что давно не видели родных, не унывают.

Галия Сыздыкова, врач-инфекционист первой городской больницы:

— Обход был, мы себя хорошо чувствуем, пациенты все в удовлетворительном состоянии. Конечно, хотим домой, очень соскучились по домашним.

Дарья Пышмынцева