Команда МТРК подвела итоги конкурса, который прошел в Instagram

Взрослые и дети, в областном центре и в районах. Изъявили желание участвовать в конкурсе около полусотни североказахстанцев. Однако, не все выполнили условия конкурса.

Идеи участников были оригинальными и выбрать победителей нашей команде оказалось непросто. Третье место присудили Юлии Чеплыгиной. В их семье новости МТРК смотрят все, даже самые маленькие.

А это наш серебряный призёр — Елизавета Муравская, которая и физическую форму поддерживает, и за событиями в регионе следит. А первое место у Асии Мустафиной и её дочки Дильназ.

Дильназ Мустафина, победительница конкурса:

— Я всегда с семьёй смотрю МТРК. Об этом конкурсе я узнала через канал. Мы с мамой решили испечь пирог с логотипом МТРК. Очень приятно, что стали победителями. Спасибо за конкурс.

От команды МТРК призёры получили кружки с нашим логотипом и девизом, футболки, а также маски от агентства «Гера». Не смогло оставить нас равнодушными стихотворение Олеси Боровинской. Родом она из СК, сейчас живёт в Омске, но события малой родины интересовать меньше не стала.

Своим стихотворением девушка хочет поддержать земляков и подарить позитивный настрой, рассказывает Олеся. Специально для неё мы учредили спецприз — футболку с логотипом МТРК. Её она получит по приезду в Петропавловск.

Айгерим Мукашева