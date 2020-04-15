168 североказахстанцев привлекли к ответственности полицейские за 2 недели

Время на часах — 21.30. На улицах города автомобилей, конечно, гораздо меньше, чем днём, но всё же движение продолжается. В основном — это водители такси, службы доставки, или те, кто задержались на работе. Полицейские останавливают транспорт и проверяют у горожан документы.

У водителя этой легковушки документы в порядке, а вот у его пассажиров, как выяснилось, не было ни документов, удостоверяющих личность, ни справок, разрешающих передвижение по городу. В это позднее время двое молодых людей были в гостях.

По их словам, встреча состоялась после работы. Для выяснения всех обстоятельств им пришлось проехать в отделение полиции. Стражи порядка собрали административный материал.

Айдын Ахмагамбетов, заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП г. Петропавловска:

— Несмотря на установленные ограничения на передвижение в режиме ЧП, жители продолжают нарушать установленные требования, в частности — передвигаются по городу. Зачастую граждане используют такси как в дневное, так и в темное время суток.

За нарушение режима карантина к административной ответственности полицейские региона привлекли 168 человек. Это за 2 недели. 93 североказахстанца оштрафованы, 13 — арестованы, по остальным — материалы находятся на рассмотрении в суде. Ежедневные рейды полицейских продолжаются.

Абай Альжанов