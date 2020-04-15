15 апреля в РК отмечают день любви, посвящённый Козы Корпеш и Баян Сулу

Отмечают праздник с 2011-го года. В этот день принято радовать своих вторых половинок подарками и цветами. А некоторые влюбленные казахстанцы ещё и регистрируют свои отношения. Есть и такие, кто встречает свою половинку в этот день.

Пример тому Нурдаулет и Молдир Шаяхметовы. Они познакомились 15 апреля 5 лет назад. В этом году исполняется 2 года, как они сыграли свадьбу. Интересный факт: с момента введения карантина в ЗАГС Петропавловска подали заявления о браке 7 пар.

Нурдаулет и Молдир Шаяхметовы:

— Из-за чрезвычайного положения наши планы слегка изменились. Теперь все вместе сидим дома. Дел у нас предостаточно. Занимаемся спортом, смотрим телевизор, читаем.

— Скучать нам, и правда не приходится. Советуем казахстанцам переждать это время и сидеть дома.

Абай Альжанов