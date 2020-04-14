В ТОО «МАТЕХ» вместо носков шьют средства индивидуальной защиты

Еще месяц назад швейная фабрика «МАТЕХ» специализировалась на пошиве носков. Но сложившаяся ситуация с пандемией коронавируса внесла свои коррективы: фронт работы у сотрудников предприятия несколько изменился.

Швеи теперь занимаются изготовлением многоразовых масок. Специально для этих нужд на фабрике закупили оборудование российского производства.

Алена Игнатьева, швея:

— Мы шьем, в среднем, от 500 до 600 масок в смену. Работаем с 9 утра до 6 вечера. Наши маски очень дышащие, они сделаны из ХБ материла. Маски мы производим женские и мужские. Женские, в основном — белые, мужские — черные. А для детей у нас вот такие маски маленькие с принтом, чтобы детям было носить интересно.

Кроме мультяшных принтов, у защитных масок есть еще одна отличительная особенность — все они упакованы вот в такие полиэтиленовые чехлы. По словам специалистов, это, прежде всего, гигиенично, поэтому такие средства защиты вызывают больше доверие у заказчиков. Надо сказать, спрос на товар немаленький.

Таисия Маршалова, заместитель директора ТОО «МАТЕХ»:

— Реализовываем по торговым точкам города, по аптекам, по интернет-ресурсам, по соц.сетям.То есть в широком доступе, можно без проблем приобрести.

Кстати, цена на многоразовые маски тоже доступная: не выше 200 тенге за штуку.

Анжелика Сычева