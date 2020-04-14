В СКО доплату получили 459 медработников, относящихся к 3-м группам риска

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК: Еще раз хотел бы отметить героический труд врачей, всех медицинских работников. Они в буквальном смысле находятся на передовой. Мы должны оказывать им всестороннюю поддержку. Во-первых, все медики, которым положены дополнительные выплаты на время чрезвычайного положения, должны вовремя получить соответствующие надбавки. Вместе с выплатами сразу же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, касательно начисленных сумм, получателей и так далее. Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до получателей в кратчайшие сроки. Мы помогли тем медработникам, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом. Их около 30 тысяч. В то же время местные власти не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медработников. Считаю, что и регионы, исходя из собственного видения и возможностей, должны материально поддержать врачей и медсестер.

Которые день за днем борются с невидимым врагом. В условиях режима ЧП и карантина они еще никогда не работали, как и с болезнью, о которой до сих пор известно не так много. Из дома в режиме онлайн их поддерживают родные, кроме их заботы чувствуют североказахстанские медики и внимание со стороны государства.

Галия Жоламанова, медсестра первой городской больницы:

— Для нас всех стало приятной неожиданностью выступление нашего президента. Всех медработников поделили на группы риска. Мы — специалисты инфекционного отделения — вошли в 1 группу риска.

К третьей, по словам специалистов областного управления здравоохранения, относятся работники скорой медицинской помощи. С появлением нового вируса количество вызовов бригад резко выросло.

Жандос Загипар пришел на работу в областной центр скорой медицинской помощи в конце 2019-го года. До этого несколько лет трудился в районе.

Жандос Загипар, фельдшер областного центра скорой медицинской помощи:

— Любая поддержка для нас, как стимул. Все врачи сейчас работают на износ, конечно, это наша профессия и выбор, но чувствовать помощь и внимание со стороны государства — очень важно.

Почти 44 млн тенге из республиканской казны выделили на СКО для назначения надбавки медицинским работникам. Ее получили около полутысячи специалистов сферы здравоохранения.

Мейрамбек Ахметов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— 459 работникам, тем, кто задействован в этих мероприятиях, за фактически отработанный период времени. Выплаты производились с разграничением по группам риска. По первой это особо высокая степень риска, по второй это высокая и по третьей — средняя степень риска. Данные выплаты будут и в апреле.

до 20 минимальных заработных плат (одна равна 42500 тенге) получат медики, относящиеся к первой группе риска;

на надбавку до 10 МЗП могут рассчитывать специалисты сферы здравоохранения из второй группы риска;

работники, относящиеся к третьей, дополнительно к основной заработной плате получат до 5 МЗП.

В каждой группе сумма зависит от количества отработанных дней.

Дарья Пышмынцева