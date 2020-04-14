ТОО «SMBGROUP Family» запустило производство Биг-Бэг

Биг-бэг! Если перевести дословно — «большой мешок». Это, в общем-то, и всё описание ноу-хау… внешнее. Если копнуть глубже, становится очевидно — назначение и применение биг-бэгов намного больше той характеристики, что говорится в переводе.

За счёт полипропиленовой ткани мешок получается очень прочными, а главное — содержимое в нём не испортится. По большому счёту хранить в биг-бэге можно любое сыпучее вещество. Хоть сахар, хоть цемент. Но нашей аграрной области они нужны для богатого урожая.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Чем склад большой для зернохранилища держать его пустым. По большому счёту он работает только полгода. Можно использовать, технологии позволяют, биг-бэг для хранения зерна.

Биг-бэг, который здесь изготавливают, выдерживает около 1,5 тонн. Глава региона заинтересовался. Только вот для зерносеющей области мешки нужны побольше. Хотя бы на тонн 100-150. Производить такие высокопрочные биг-бэги смогут, заверил гендиректор, в будущем.

А пока цеха работают в тестовом режиме. Скоро привезут оборудование, которое позволит самим выпускать нить и делать из неё полипропиленовую ткань. Но пока материал привозят из России, раскраивают и сшивают детали.

Светлана Чижова, швея ТОО «SMBGROUP Family»:

— Швея должна обязательно уметь все операции делать и уметь шить все мешки. Моделей очень много — 50 и более. Но сейчас начинаем. Буквально освоили 2 модели. Мы ещё ученики. У нас пока нет определённого плана, но мы начинаем работать, даже на скорость пробуем. На сегодняшний день мы должны сшить на человека 25 мешков.

Работают на машинках из Японии. Стоимость одной — 5 800 долларов. Но они свой ценник оправдывают. Производство уникальное. В стране всего пара предприятий занимаются изготовлением таких мягких контейнеров.

Мукан Садуов, учредитель ТОО «SMBGROUP Family»:

— 60% потребности биг-бэгов в Казахстане закрывают российские компании. Наш проект начали ещё в 2015 году. Долго изучали рынок, мониторили. У нас есть уже небольшие потенциальные клиенты, с которыми начали работу. В 2021 году планируем выйти на нацкомпанию с общим объемом 200 тысяч. Благодаря этому объёму мы трудоустроим около 200 человек.

Вложили около 600 млн тенге инвестиций. Около полумиллиарда — взяли через госпрограмму «Даму — Өңдіріс». На 10 лет под 6% годовых. Заказали оборудование, выкупили и сейчас приводят в порядок пустующие здания.

Бетонные «коробки» стояли без дела около 10 лет. Зато сейчас здесь перспективное производство и новые рабочие места. И таких, пока ещё заброшенных зданий с огромным потенциалом, в областном центре немало.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Территория завода Калинина чего только стоит. Там будет дата-центр и центр строительных материалов. Территория Береке под СЭЗ, завода МЛД. Там тоже огромные территории. В течение 2 недель мы приступаем к ремонтно-восстановительным работам.

А ещё в области запустят производство бумаги и ламинированной фанеры. Цеха разместят тоже на месте пустующих зданий. Инвесторы уже их восстанавливают. Всего в Петропавловске идёт работа по восстановлению 22 заброшенных объектов.

Айгерим Мукашева