При ассамблее народа Казахстана начал работать штаб волонтеров

Хлеб, молоко, чай, сахар и лекарства. Одним словом, всё самое необходимое. Таков заказ 80-летнего Анатолия Антонова, который несколько лет назад практически полностью потерял зрение. Волонтеры доставили ему пакет с продуктами и медикаментами быстро.

Анатолии Антонов, житель г.Петропавловска:

— Я вот сегодня дал заявку, и вот уже мне привезли продукты. Волонтеры хорошо работают. Волонтеры справляются нормально. Я хочу пожелать всем пенсионерам, чтоб они крепились и показывали своим терпением молодежи пример. Ну и спасибо большое, что волонтеры помогают всем пенсионерам.

Доставляют необходимые продукты и лекарства не только пожилым, но и людям с ограниченными физическими возможностями. Областной штаб волонтеров при областной ассамблее народа Казахстана работает с начала апреля. Добровольцы приняли уже 300 заявок. В день их поступает порядка 20.

Мария Татаренко, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келесім»:

— Мы записываем заявки, у нас есть группа в вотсапе, куда мы отправляем заявки, наши волонтеры там реагируют, они ее принимают, созваниваются и договариваются. Пишут список продуктов, лекарств, которые необходимо купить, где-то забрать это лекарство и привезти. Дальше после выполнения заявки они пишут в группу ватсап, все отработано, скидывают фотографии.

Кроме того, добровольцы оказывают и консультативную помощь.

Мария Татаренко, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келесім»:

— Работа построена таким образом, что принимают звонки сотрудники КГУ «Қоғамдық келесім», а также из числа секретариата АНК. Заявки поступают на 4 телефона по двум номерам: 50-23-63, 50-47-50. Мы им рассказываем, как можно получить социальную помощь, куда обратиться, чтобы получить продуктовые пакеты.

В штабе волонтеров североказахстанской АНК сейчас порядка 60 человек.

Анжелика Сычева