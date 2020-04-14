Починить или заказать очки теперь можно по телефону

С введением карантина в городе работают лишь продуктовые магазины и аптеки. Торговые дома, бутики временно закрыты, либо переквалифицировались на доставку онлайн. В их числе и организации офтальмологической помощи.

В ТОО «Новая оптика» заявки от горожан принимают ежедневно с 10 утра до 5 вечера. Чтобы подобрать себе по рецепту подходящие очки, отремонтировать старые или же выбрать контактные линзы и раствор, нужно всего лишь позвонить по номеру 87713601973, либо написать на этот номер в WhatsApp.

От 1 до 3 дней продавцы обработают заявку и доставят вам товар до порога дома. Заказать бесплатно можно от 8000 тенге и выше, а если эта сумма меньше, то доставка будет минимальная- 200- 300 тенге.

Елена Погорелец, директор ТОО «Новая оптика»:

— В условиях карантина движение по городу ограничено, мы сделали доставку. По мере поступления заказов мы будем их обрабатывать, стараться доставлять в ближайшие сроки. Расчёт будет осуществляться как наличными, так и безналичным расчётом через Народный банк, АТФ, Сбербанк, Фортебанк. При наличном расчёте мы обрабатываем деньги в ультрафиолетовой лампе. Я думаю, эта услуга востребована. Будем отрабатывать.

Дарья Пышмынцева