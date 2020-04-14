Необычный флешмоб провели врачи скорой помощи

Когда проезжает одна карета скорой помощи, все мы чувствуем небольшое беспокойство. Но если их целый «автокараван», эмоции увеличиваются десятикратно. На это, видимо, и рассчитывали в минздраве, когда инициировали такой флешмоб по всей стране. В крупных городах и райцентрах вереница машин скорой помощи проехала по главным улицам.

Акция для 9 часов вечера шумная, но, надеются медики, эффективная. Ведь ни убеждения, ни карантинные меры на беспечных казахстанцев не действуют. Штрафы, административные аресты — всё без толку. Дети гуляют во дворах, некоторым пенсионерам тоже дома не сидится.

А кто-то, считая, видимо, что он самый умный, идёт за продуктами в магазин, самый дальний от дома, чтобы прогуляться. Для таких безответственных и не понимающих всю степень опасности эту акцию и провели.

Карина Грауверг, заместитель главного врача областной станции скорой медицинской помощи:

— Потому что основной профилактикой является самоизоляция на дому. Домашний карантин. На сегодняшний день у нас работает 16 бригад скорой мед. помощи, которая осуществляет в сутки 12-17 вызовов. Количество вызовов увеличилось. Это связано с тем, что население наше переживает по данному поводу, беспокоится.

«Оставайтесь дома», — в тысячный раз просят медики. Лучше услышать вой сирен из окна квартиры, чем изнутри кареты. Эту мысль и пытались донести казахстанские медработники.

Айгерим Мукашева