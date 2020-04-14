На клич о помощи в Петропавловске приедут волонтеры

2020-й год проходит под эгидой добровольчества. Так получилось, что именно в это время помощь волонтеров оказалась, как никогда, кстати. Сейчас они безвозмездно помогают тем, кому во время пандемии сложнее всего.

Ирина Тухватулина, руководитель управления по вопросам молодежной политики акимата СКО:

— На сегодняшний день в волонтерском движении задействованы уже более 700 человек, им предоставлены разрешения для передвижения по городу, маршрутные листы и специальные бейджи. Они уже помогли более 1500 нуждающимся. Работа ведется в части доставки продуктов питания, получение и доставка лекарств, помощь в получении государственных услуг онлайн.

Добровольцы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. К примеру, к жителям карантинных домов они приходят в полной экипировке. При этом горожанам не стоит забывать, что эти ребята работают для того, чтобы все остальные оставались дома.

Областной штаб волонтеров создан в Доме дружбы. Помощь нужна многим, но в первых рядах — пожилые люди. Они в зоне риска.

Ирина Литт, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім»:

— Председатели этнокультурных объединений подключились к волонтерской деятельности. Они приобрели перчатки, ткань для изготовления масок, антисептики для волонтеров и противочумные костюмы для врачей. Также на базе Дома дружбы организован пункт сбора гуманитарной помощи для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также собраны продуктовые пакеты на 700 тыс тенге.

Чтобы подать заявку и обратиться за помощью к волонтерам, звоните по указанным на экране номерам (50-47-50, 109). Обратиться туда могут и те, кто хочет присоединиться к активистам.

Алена Хан