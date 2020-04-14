19 апреля православный мир отметит Святую Пасху

Проведение богослужений для прихожан в храмах отменяется. Но, по словам священнослужителей, по опыту прошедшего Вербного воскресенья куличи и яйца можно будет окропить святой водой дома самостоятельно.

Владимир, епископ Петропавловской и Булаевской епархии:

— И если священноначалие, услышав обращение властей нашего государства, вот эти пасхальные дни провести дома, значит их нужно провести дома, никому не нужен этот ложный героизм. Никому не нужно показывания этого фарисейского Я. Еще и еще раз призываю всех вас готовиться к празднику, вместе со Христом побывать на тайной вечере, вместе со Христом распяться на кресте.

Дарья Пышмынцева