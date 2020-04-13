Жители региона продолжают интересоваться ситуацией с COVID-19 в СКО

Құрметті солтүстікқазақстандықтар!

Өңірдегі жағдай тұрақты. Мұның бәрі сіздердің қолдауларыңыздың, өзін-өзі оқшаулау режимін сақтаудың арқасында.

Бүгін біз жиі қойылатын ең өзекті сегіз сауалды іріктеп алдық.

Первое. 9 апреля вышло новое Постановление Главного государственного санитарного врача республики № 32.

Оно отменяет предыдущее Постановление от 1 апреля и конкретизирует меры по обеспечению безопасности населения с учетом сложившейся обстановки.

В том числе, расширен список лиц, подлежащих лабораторному исследованию. Это также лица, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса и работающие на предприятиях, обеспечивающие жизнедеятельность карантинных регионов.

Касательно лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу на железнодорожном транспорте и автопереходах.

По прибытию они подлежат помещению в карантинный стационар до получения результатов лабораторного исследования.

При отрицательных результатах они подлежат самоизоляции на дому или домашнему карантину на 14 суток.

Водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов и проживающие в СКО, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению по месту проживания путем обзвона или видеообзвона.

Это же относится к тем, кто работает вахтовым методом в России.

Данные граждане возвращаются в Казахстан по своим документам, по которым они ранее выезжали. Обратно в РФ пропуска не будет.

Согласно вышеуказанному постановлению № 32 — данные лица, подлежат лабораторному обследованию на КВИ и самоизоляции на дому в течение 14 суток.

Второе. Касательно послабления режима, прежде всего, для бизнеса.

По поручению Главы государства Правительством совместно с министерствами и акимами начата подготовительная адресная работа по выводу малого и среднего бизнеса в зону постепенного оживления.

Наша задача – соблюдение карантина для обеспечения безопасности граждан, а также точечный вывод предприятий на режим работы с соблюдением жесткого санитарно-эпидемиологического режима.

Обо всех решениях и начале вывода будет сообщено заблаговременно.

Третье. По ввозу товара предпринимателями из районов на легковых машинах.

Заезд на легковой машине в город запрещен.

Для закупа товаров отделами предпринимательства районов ежедневно формируется список предпринимателей для выезда в город, но не более 5-ти грузовых машин.

Предприниматели должны кооперироваться и осуществлять закуп на газелях и грузовых микроавтобусах.

С целью исключения злоупотреблений, список в город подается за подписью акима района – председателя районного штаба.

Четвертое. По работе поликлиник.

Поликлиники работают с 8 до 19 часов.

Плановые посещения приостановлены, профилактические осмотры и скрининги не проводятся до снятия карантина.

Если есть весомый повод, а это ухудшение состояния или выписка лекарственных препаратов, необходимо записываться через Колл-Центр каждой поликлиники. Список колл-центров размещен на сайте Управления здравоохранения.

Вся экстренная помощь проводится в часы работы поликлиники. Беременные женщины в поликлинике состоят на особом контроле. Их звонки с обращениями в Колл Центр немедленно отрабатываются врачом гинекологом по каждому случаю отдельно.

Узкие специалисты и заведующие отделениями консультируют по телефону. Вызовы на дом осуществляются участковыми врачами и узкими специалистами по необходимости.

Врачебно–консультативная комиссия по инвалидности проводится в обычном режиме.

Лекарственные средства развозятся по домам медицинскими сестрами, социальными работниками и волонтерами.

Пятое. Касательно наличия лекарств, связанных с лечением простудных заболеваний.

Аптеки самостоятельно решают объёмы и наименования закупаемого товара.

Согласно данным Аптечной справочной — Фервекс и Нимесил в наличии есть. Возможно, на выходных в конкретной аптеке запас закончился. Приостановления свидетельства или изъятия из продажи не было.

Управление здравоохранения обеспечивает бесплатными лекарственными средствами в рамках государственной бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Контроль за деятельностью розничных аптек осуществляет Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Шестое. По порядку похорон.

Это очень важный и ответственный момент.

Главная задача в настоящее время – полная самоизоляция и исключение контактов. В том числе, и в случае организации похорон. Главное требование к любым похоронам – избегать массового скопления людей.

Порядок четко регламентирован Постановлением Главного государственного санитарного врача региона.

При проведении похоронных мероприятий не допускается скопление более 10 человек, в основном родственники, с сохранением дистанции в 2 метра.

Исключается проведение поминальных обедов с количеством людей более 50 человек с сохранением дистанции. Мы рекомендуем вообще обойтись без поминальных обедов, ограничившись только семьей.

Похороны человека, умершего от КВИ, будут проходить согласно Постановления главного санитарного врача республики № 32.

При лабораторном подтверждении диагноза COVID-19 тело умершего не подвергается вскрытию и не выдается родственникам.

Во время похоронной церемонии тело должно быть закрытым, гроб так же должен быть закрыт крышкой. Допускаются только близкие родственники.

Для соблюдения мер биобезопасности при перевозке и погребении комплектуется группа захоронения из 5-7 человек, которую должны сопровождать специалисты санэпидслужбы.

Разрешается проведение ритуального мероприятия (жаназа и отпевание), прощания с родственниками на расстоянии не менее 3 м. При этом процедура должна занимать не более 1 часа.

Допускается участие в ритуальном обряде только одного священнослужителя. При этом, священнослужитель и родственники не контактируют с телом умершего.

Лица, принимавшие участие в похоронах, подлежат медицинскому наблюдению в течение срока инкубационного периода — 14 дней.

Седьмое.

14 апреля в международный аэропорт г.Петропавловска прибывает репатриационный рейс из Лондона, на котором будут казахстанцы, возвращающиеся домой. Перевозчик – авиакомпания «Air Astana».

Согласно утвержденному алгоритму, все действия по приему граждан скоординированы, имеются все необходимые силы и средства.

Все меры санитарно-эпидемиологической безопасности для недопущения распространения COVID-19 будут соблюдены.

В том числе, обеспечены дезобработка территории аэропорта, багажа и места размещения.

Транспортировка будет обеспечена силами полиции по специальному маршруту.

Место размещения — в одной из гостиниц города Петропавловска, территория вокруг которой будет оцеплена и находиться под наблюдением. Применены жёсткие ограничения передвижения вне территории здания лиц, прибывших упомянутым рейсом.

Для прибывших созданы все условия, предусмотрено бесплатное питание, консультация по различным направлениям.

Пассажиры и члены экипажа будут изолированы на 2 суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. На данное время выкуплено 92 билета.

После получения результатов граждане будут направлены в свои регионы, там они будут находиться на домашнем карантине.

Безопасность прибывающих и жителей нашей области будет обеспечена.

Следует отметить, что такие рейсы уже ранее прибыли в 9 городов нашей страны. Это граждане Казахстана и мы должны о них позаботиться и поддержать.

Уважаемые североказахстанцы!

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Республики Казахстан согласно указу Президента от 15 марта 2020 года.

Этим указом предусмотрены ограничения прав граждан в целях обеспечения их безопасности.

Подобные ограничения введены в большинстве стран мира. Они временны и сразу будут сняты с завершением карантина. Все решения проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Это касается и передвижения по городу. В том числе выход из дома.

В социальных сетях и по высказываниям отдельных граждан приводится мнение, что можно выходить на прогулку во двор своего дома.

Вместе с тем, Постановлением Главного государственного санитарного врача региона разрешается выход только в магазин, аптеку, больницу, на вынос мусора и на работу.

Прогулки, тем более с детьми – не разрешены . Это является нарушением и полиция имеет право привлекать в таких случаях к ответственности. Только за последние двое суток за нахождение вне жилища без особой надобности было привлечено 151 человек по региону, в том числе по городу – 120 человек.

ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ДЕТИ С ПРОБЛЕМАМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ (АУТИЗМ, ШИЗОФРЕНИЯ И Т.Д.). ТЕ, КОТОРЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАХОДИТЬСЯ ДОЛГО ВНУТРИ ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА.

Прошу всех находиться дома в самоизоляции и не нарушать правила карантина.

Пик вспышки коронавируса еще не пройден.

В регионе сегодня зафиксирован еще один случай КВИ — у жителя Акмолинской области 2001 года рождения, прибывшего в Акжарский и Уалихановский районы в рамках подготовки к весенне-полевым работам.

12 апреля обратился в Акжарскую районную больницу с жалобами на ОРВИ. Мужчина госпитализирован в инфекционное отделение Акжарской районной больницы.

В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование и ведется работа по выявлению контактных лиц.

По состоянию на 13.04.2020 г. на территории Северо-Казахстанской области зарегистрировано 26 случаев COVID-19 (1 пациент выписан, в стационарах остаются 25 человек).

Только соблюдая установленные правила, мы сможем победить вирус, сохранить здоровье и жизнь себе и своим близким.

НАЗАРЛЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!