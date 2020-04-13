Весенне-полевые работы в регионе пройдут в штатном режиме

В этом году площадь пашни региона составляет почти 5 тысяч гектаров. На посев зерновых приходится львиная доля земель — 2862 гектара, что аналогично кампании 2019-го. На предстоящих весенне-полевых работах аграрии СК планируют задействовать примерно 14 тысяч тракторов, 16 тысяч сеялок и больше тысячи посевных комплексов.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства СКО:

— На субсидирование сельскохозяйственного производства в 2020 году для дальнейшего развития аграрного сектора предусмотрено 42, 8 млрд. тенге. На проведение весенне-полевых работ через финансовые институты «КазАгро» с начала года профинансировано 300 заявок на сумму 18,3 млрд тенге.

Из-за введения в стране чрезвычайного положения сельхозтоваропроизводители столкнулись со многими трудностями. К примеру, с поставкой семян и запчастей. И одна из мер господдержки здесь – снижение цены на дизтопливо. Это одно из поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: — Ставлю задачу Правительству по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до 165 тенге за литр, или на 15% от рыночной цены. Для этого будет выделено около 390 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене.

Для аграриев нашего региона потребуется почти 70 тысяч тонн дизельного топлива, 10 тысяч тонн бензина, больше 3 тысяч тонн моторных масел.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства СКО:

— В этом году государством выделено в полном объеме льготные ГСМ, которые будут поставляться с Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов. Это в значительной степени создаст хорошие условия для сельхозтоваропроизводителей. В результате снизит себестоимость зерновых и масличных культур.

Что касается семян, то, по словам руководителя профильного ведомства, ими сельхозтоваропроизводители обеспечены в полном объеме. В 2020-ом под урожай имеется 494 тысячи тонн. 79% от общего числа приходится на зерновые, 26 тысяч тонн — на масличные, полторы тысячи тонн — на кормовые, 75 тысяч — на картофель и другие овощи.

Айгерим Мукашева