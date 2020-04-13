В с.Новоишимском р-на им.Г.Мусрепова спасатели укрепили защитную дамбу

В селе Новоишимском района имени Габита Мусрепова спасатели укрепили защитную дамбу, откачали талые воды. К борьбе со стихией подошли основательно. Готовиться к наступлению паводка начали заранее.

Татьяна Крец, жительница с.Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:

— Вывозили снег, потому что начало улицы было занесено по крыши. Заранее отреагировали на то, что начал наполняться котлован, который наполняется водой. Откачали.

Обваловку провели и в селе Узынколь. А в Привольном откачали талые воды и разложили мешкотару вокруг домов. Работали спасатели и над устранением переливов через автодороги. Так выглядело полотно Рузаевка-Чистополье неделю назад. Там уже провели отсыпку перелива.

Такую же работу проделали и на въезде в Рузаевку. Кроме того, укрепили обочины инертным материалом. Большую угрозу мусреповцам помимо талых вод несут и притоки Есиля. Потому в месте, где соединяются реки Жембарак и Шарык, это около Рузаевки, провели обваловку протяженностью 600 метров, высотой полтора.

Екатерина Голянина, жительница с.Рузаевки, район им. Г.Мусрепова:

— В этом году была угроза. Могло нас всех подтопить. Была сделана обваловка берегов, укрепление берегов. Это нас спасло. Были все силы подняты. Мы видели, что происходило.

Сейчас, по словам спасателей, угрозы подтоплений в районе нет. Вода на реках Шарык, Аканбурлык, Жембарак идёт на спад. Уровень воды на Сергеевском водохранилище идёт на спад. На 13 апреля он составляет 165 см. Пик первой волны, а это 195 см, позади. Вода подходит к Петропавловску.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Затопления жилых домов мы не ожидаем. Однако дачные участки, которые ежегодно у нас подпадают под затопление, всё-таки будут. Мы уже сосредоточили все силы и средства подразделений. У нас перельёт дорогу въезд в с.Заречное. После моста.

Вторую волну на Сергеевском водохранилище ожидают через 5-7 дней. По прогнозам спасателей, критической отметки она не достигнет.

Айгерим Мукашева