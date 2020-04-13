Рыбаки в СКО случайно уплыли на льдине

Опасный период для рыбалки. Весной любителям ловли следует быть осторожнее, начинается активное таяние льда. Несмотря на хороший сезонный улов, нельзя забывать о собственной безопасности. 12 апреля пять рыбаков едва не угодили в холодную воду на озере Большой Тарангул.

Тревожный звонок поступил в полдень. Дежурный Вячеслав Яковлев отправился к озеру. На удаляющейся льдине ему подавали сигнал с просьбой о помощи пять пожилых мужчин. Самому старшему 72 года. Они отплыли от берега на 300 метров.

С помощью трактора «Т-40» на воду спустили моторную лодку и на ней уже доставили горе-рыбаков на берег. Полтора часа потребовалось, чтобы провести спасательную операцию.

Айгерим Мукашева