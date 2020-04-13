Пятая часть пожаров в СКО приходится на возгорание сухостоя

В огне пострадали трое североказахстанцев, двое погибли при пожаре жилого дома в Айыртауском районе. Последний случай произошёл ночью 12 апреля в областном центре. В 01:42 на пульт 101 поступил звонок о возгорании по адресу: улица Болатбаева, 32. В 107 квартире 9 подъезда находились двое. Их спасли. Женщина в медицинской помощи не нуждалась, мужчина госпитализирован с ожогами 40% тела.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО полковник гражданской защиты:

— На площади 15 квадратных метров пожар локализован в 02:04, ликвидирован в 02:19. Из подъезда эвакуировано 87 человек, из них 23 ребёнка.

В 01:18 13 апреля спасателям сообщили о пожаре по адресу: проезд Залманова, 43 в микрорайоне Береке. Когда пожарные прибыли на место, горела кровля. Пострадал участок площадью 150 кв.м. В доме находились 7 человек, трое из них — несовершеннолетние. Все были вовремя эвакуированы.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО полковник гражданской защиты:

— Пожар был локализован в 01:37 и ликвидирован в 01:45. Причина пожара устанавливается.

Нельзя терять бдительность. Особый присмотр требуется и за лесными массивами. За неделю в регионе произошло около 50 возгораний высохшей травы, 20 из них в областном центре. За поджог сухостоя к административной ответственности привлекли более 10 человек.

Айгерим Муканова