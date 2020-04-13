Порядка 4 тыс деревьев планируют высадить на 17 улицах Петропавловска

Общество

20:07 13 Апреля 2020

Аварийные и восстановлению уже не подлежат. Такой вердикт вынесли агрономы Петропавловска вот этим клёнам. Улица Интернациональная, участок от Рижской до Жумабаева. Специалисты изучили здесь порядка 200 деревьев. Каждое 4-е оказалось в настолько плачевном состоянии, что его уже не спасти.

Артур Рязапов, руководитель НПО «Ботанический сад»:

— В основном — это старовозрастные деревья. Необратимо повреждённые болезнями и вредителями. Во многих деревьях произошло внутриструктурное повреждение основных тканей. При сильных порывах ветра существует риск падения. Есть насекомые — вредители. Если сейчас это дерево не убрать, то они перебросятся на другие здоровые деревья. 

Насекомые-вредители и грибы-паразиты год за годом питались за счёт могучих стволов и веток. Немало досталось вот этому клёну. Ядра попросту нет, дерево едва живёт без сердцевины. И таких «подбитых» и «перебитых» временем и вредителями здесь немало.

Некоторые уже доживают свой срок, а вот эти даже переживают. Клёнам здесь полвека, в то время как средняя продолжительность жизни на десяток лет меньше. Их, а ещё те, что сильно пострадали от вредителей, скоро заменят на молодые, а главное — здоровые саженцы.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Планируется высадить более 4 тысяч саженцев на 17 улицах. Это берёза, клён, ива, сосна, яблоня, миндаль. Посадка деревьев будет производиться на таких улицах, как Гашека, Назарбаева, Абая, Батыр Баяна и т.д. 

Вырубку аварийных и старых деревьев, по словам специалистов ЖКХ, начнут в мае.

 

 

Айгерим Мукашева

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