На финишную прямую выходит подготовка к посевной в Аккайынском р-не

С начала этого года агроформирования района приобрели 19 единиц сельскохозяйственной техники. Площадь пашни аккайынцев составляет 240 тыс. га, 205 тыс. из которых они отвели под посевы. Обставшаяся часть — пары.

Под зерновые и зернобобовые культуры выделили 154 тыс. га, в том числе и пшеницу — 117 тыс. А вот масличные разместят на площади 35,1 тыс. га.

В этом году профинансировали 20 заявок на проведение весенне-полевых работ, их общая сумма — почти 637 млн тенге, еще 5 заявок на сумму 95 млн — на рассмотрении.

Ермек Сопаяков, руководитель отдела сельского хозяйства Аккайынского района:

— В этом году осадки выпали минимальные, у нас влагозарядка 60% только составляет, но, несмотря на это, мы рассчитываем, что выпадут еще осадки, которых будет достаточно, потому что проведены все водосберегающие технологии. Это снегозадержание и т.д. Я думаю, что за оптимальные сроки мы проведем посевную. Выдержим все установленные агротехнические мероприятия в сроки.

Айгерим Мукашева