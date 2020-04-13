Из роддома — в сопровождении полицейских через «зеленый коридор»

С момента введения карантина полицейские круглосуточно работают на санитарных постах. В режиме ЧП они стараются помочь людям в сложной ситуации. К каждому случаю подходят индивидуально.

В конце прошлой недели 26-летний житель села Тимирязево Юрий Шветов обратился в районный акимат с просьбой помочь добраться до Петропавловска. В областном центре у мужчины родился сын и теперь семью нужно забрать домой.

Сотрудники акимата связались с местным управлением полиции. Стражи порядка организовали для Юрия «зеленый коридор».

Сайран Саркенов, старший инспектор отделения ювенальной полиции МПС ДП СКО:

— Мы сопроводили жителя Тимирязево до ОПЦ, чтобы он мог сделать все необходимые документы и затем поехать с ребенком домой.

Из больницы выписали только малыша, а вот его 25-летняя мама Юлия пока будет находиться под наблюдением врачей. Поэтому ребенка передали в руки счастливого папы. Полицейские сделали первую памятную фотографию.

Юрий и Юлия поженились в 2012 году. Богдан их второй сын, имя старшего — Роман, ему сейчас 3 года 4 месяца. Молодой отец рад, что смог беспрепятственно добраться до Петропавловска и взять своего малыша на руки.

Юрий Шветов, житель с.Тимирязево:

— Меня сопроводили и затем проводили назад, все было очень быстро. Большое спасибо за помощь.

Теперь Юрий с нетерпением ожидает выписки из больницы супруги, чтобы снова быть вместе.

Алена Хан