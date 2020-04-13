Благотворительные концерты «Біз біргеміз» провели во дворах Петропавловска

Песни любимые многими звучали в воскресенье во дворе по адресу: ул. К.Сутюшева, 17. Артисты областной филармонии решили устроить праздник для жильцов этого дома. Здесь на карантине жители 36 квартир третьего подъезда. Большую сцену артистам теперь заменяет небольшой участок во дворе.

Татьяна Зацаринина, специалист отдела культуры по обеспечению народного творчества:

— Мы подготовили 12 номеров, хотим поднять настроение жильцам. На сегодняшний день мы находимся в сложной ситуации. Нарушен привычный ритм нашей жизни. Я считаю, что находиться в четырёх стенах это очень тяжело. Но мы всё это преодолеем. Я думаю, всё зависит от нашей ответственности и дисциплины.

Эта поддержка взаимна: зрители не скупились на аплодисменты. А во дворе дома номер 345 по ул. Н.Назарбаева выступают другие артисты. Жильцы наблюдали за ними со своих балконов и открытых окон, старались запечатлеть как можно больше моментов. Репертуар разножанровый, но эти песни, наверняка знакомы каждому.

Благотворительные концерты волонтёров прошли во дворах 11-ти домов, закрытых на карантин. Выступления длились не больше 30 минут. Каждая группа артистов посетила около пяти домов за один день.

Айгерим Муканова