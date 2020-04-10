Выезд на дачи строго запрещён!

Василий Ротарь возглавляет общественное объединение садоводов Петропавловска. Говорит, душой болеет за каждого дачника и понимает. Но в период, когда весь мир охвачен пандемией, безопасность своя и близких — главный приоритет. Потому просит любителей грядок оставаться дома.

Василий Ротарь, председатель общественного объединения садоводов г.Петропавловска:

— Сейчас просьба ко всем дачникам, отнестись с пониманием. Дачный сезон будет перенесён примерно на 15 мая. Надо отнестись с понимаем. Смысла нет. Что сейчас делать на даче? Всё можно перетерпеть.

Подтверждает его слова и Артур Рязапов, директор ботанического сада и большой знаток флоры. Без труда скажет, что нужно вашингтонской пальме и огурцам с помидорами. Последние петропавловцев волнуют, конечно, больше. Запрет на выезд на дачи ещё не означает, что осенью вы не соберёте богатый урожай, — говорит специалист.

Артур Рязапов, руководитель НПО «Ботанический сад»:

— Ожидается возврат повторных заморозков. В связи с чем высадку овощных культур рекомендуем проводить в конце мая — начале июня. Рано ехать на дачные участки, нет необходимости. Высаживать овощные культуры рекомендуем рассадным способом. Рассаду можете выращивать дома. Когда снимут карантин, можно уже будет выехать и высадить рассаду в грунт.

Больше всего обращений поступает от переживающих за свои 10 соток пенсионеров. Но они как раз таки в группе риска. Большая часть заболевших коронавирусом, и, к сожалению, погибших от него, люди преклонного возраста. Стоит ли так рисковать?! Ещё один популярный вопрос горожан — что делать с питомцами, которые остались на даче. Местные власти спешат всех успокоить: в беде любимцев не оставят.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Обращайтесь непосредственно к председателям садоводческих обществ. Председатели совместно с акиматом дальнейший алгоритм действий. По этим вопросам будет индивидуально каждый раз рассматриваться отдельно.

К примеру, двое петропавловцев, которые разводят кроликов, тоже не могут сейчас попасть на дачу. Обратились к председателю общества. Он сейчас вместе со специалистами акимата ищет пути решения. Говорят, каждый случай будут рассматривать и искать оптимальное решение.

Айгерим Мукашева