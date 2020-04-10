Около 2 недель медики инфекционного госпиталя не видели родных

COVID-19: Казахстан, Здравоохранение

20:48 10 Апреля 2020

Это аудиосообщение пришло на телефон Галии Жоламановой. С 5-летней дочкой Алиной медсестра не виделась уже две недели. Крепко обнять и поцеловать — вот о чём мечтают сейчас мама и дочь. Семейные видео и фото приобрели особую ценность, — говорит Галия, как и звонки, сообщения.

Папа — полицейский, мама — медсестра. В трудный для страны период именно они оказались на передовой. И победят! В этом 5-летняя Алина ни капли не сомневается. А когда болезнь отступит, и все вылечатся, мама вернётся домой.

Галия Жоламанова, медсестра первой городской больницы:

— Она пишет мне, звонит, плачет. Но мы держимся. Мы понимаем, что это всё нужно пройти. Нас поддерживает наше руководство. Нас поселили в гостиницу. Нас кормят. Есть 3-разовое горячее питание. 

Но ещё больше поддерживает семья. По ней очень скучает и Галия Сыздыкова. Дома её ждут трое детей Жансая, Аружан и Диас. Последнему нет и двух лет. Унывать врачу некогда. На неё рассчитывают коллеги и пациенты инфекционного госпиталя. Да! Именно там находятся заболевшие коронавирусом североказахстанцы.

Галия Сыздыкова, врач-инфекционист первой городской больницы:

— Мы работаем посменно. Смена длится 6 часов. Придя на смену, мы надеваем защитный костюм и работаем 6 часов. Вначале нам казалось это сложным. И дышать сложно в респираторах. Но сейчас мы уже привыкли. 

Привыкли к неудобствам, привыкли к риску. Себя героями они не считают и скромно говорят, что просто делают свою работу и не унывают. А их оптимизму можно только позавидовать. Ведь хороший настрой — уже половина успеха.

Сейчас медики не выходят на улицы, у них нет контактов с внешним миром. После смены — сразу в гостиницу, отдохнули и снова в бой. И сколько он продлится — неизвестно, и враг невидимый. Но победить его можно. Главное — вместе. И ни медалей, ни призов медики не требуют. Просят лишь об одном: «Будьте, пожалуйста, дома».

Абубакир Омаралиев, врач-инфекционист первой городской больницы:

— Чтобы максимально снизить количество контактов. И не дать вирусу распространиться. 

Галия Сыздыкова, врач-инфекционист первой городской больницы:

— При появлении лёгких симптомов ОРВИ вам нужно самоизолироваться. Позвонить на горячую линию или в поликлинику и вам скажут, что дальше делать. 

«Бойцы в белых халатах». Первыми медиков, которые работают в инфекционных госпиталях, так назвали в Китае. Позже подхватил весь мир. Наверное потому, что подмечено очень верно. Но одним им не справиться. Нужна поддержка… наша поддержка.

Если все мы будем выполнять требования карантина и сидеть дома, то и пандемия закончится быстрее. А значит, все мы выйдем на улицы, вернемся к прежней жизни, а медики обнимут своих близких.

 

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

За последние 5 дней в СКО не зарегистрировано новых случаев заражения
Швейная фабрика «Прогресс» тоже будет шить медицинские маски
В Петропавловске обработали проезжую часть спецраствором
Североказахстанцы поддерживают меры, принятые в РК по Covid-19
В СКО подтверждён второй случай коронавируса
С начала введения карантина в перинатальном центре родились 69 малышей
Ряд пунктов общественного питания кормят врачей в провизорных стационарах
По ул.Н.Назарбаева волонтеры разместили 20 пилонов с материалом о коронавирусе
ТОО «Радуга» запустило производство антисептиков
В Северном Казахстане дезинфицируют общественный транспорт
С 6 апреля областной центр поделен на 6 условных территорий
Ситуация в Казахстане: короновирус зафиксирован в Алматы