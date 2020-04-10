Около 2 недель медики инфекционного госпиталя не видели родных

Это аудиосообщение пришло на телефон Галии Жоламановой. С 5-летней дочкой Алиной медсестра не виделась уже две недели. Крепко обнять и поцеловать — вот о чём мечтают сейчас мама и дочь. Семейные видео и фото приобрели особую ценность, — говорит Галия, как и звонки, сообщения.

Папа — полицейский, мама — медсестра. В трудный для страны период именно они оказались на передовой. И победят! В этом 5-летняя Алина ни капли не сомневается. А когда болезнь отступит, и все вылечатся, мама вернётся домой.

Галия Жоламанова, медсестра первой городской больницы:

— Она пишет мне, звонит, плачет. Но мы держимся. Мы понимаем, что это всё нужно пройти. Нас поддерживает наше руководство. Нас поселили в гостиницу. Нас кормят. Есть 3-разовое горячее питание.

Но ещё больше поддерживает семья. По ней очень скучает и Галия Сыздыкова. Дома её ждут трое детей Жансая, Аружан и Диас. Последнему нет и двух лет. Унывать врачу некогда. На неё рассчитывают коллеги и пациенты инфекционного госпиталя. Да! Именно там находятся заболевшие коронавирусом североказахстанцы.

Галия Сыздыкова, врач-инфекционист первой городской больницы:

— Мы работаем посменно. Смена длится 6 часов. Придя на смену, мы надеваем защитный костюм и работаем 6 часов. Вначале нам казалось это сложным. И дышать сложно в респираторах. Но сейчас мы уже привыкли.

Привыкли к неудобствам, привыкли к риску. Себя героями они не считают и скромно говорят, что просто делают свою работу и не унывают. А их оптимизму можно только позавидовать. Ведь хороший настрой — уже половина успеха.

Сейчас медики не выходят на улицы, у них нет контактов с внешним миром. После смены — сразу в гостиницу, отдохнули и снова в бой. И сколько он продлится — неизвестно, и враг невидимый. Но победить его можно. Главное — вместе. И ни медалей, ни призов медики не требуют. Просят лишь об одном: «Будьте, пожалуйста, дома».

Абубакир Омаралиев, врач-инфекционист первой городской больницы:

— Чтобы максимально снизить количество контактов. И не дать вирусу распространиться.

Галия Сыздыкова, врач-инфекционист первой городской больницы:

— При появлении лёгких симптомов ОРВИ вам нужно самоизолироваться. Позвонить на горячую линию или в поликлинику и вам скажут, что дальше делать.

«Бойцы в белых халатах». Первыми медиков, которые работают в инфекционных госпиталях, так назвали в Китае. Позже подхватил весь мир. Наверное потому, что подмечено очень верно. Но одним им не справиться. Нужна поддержка… наша поддержка.

Если все мы будем выполнять требования карантина и сидеть дома, то и пандемия закончится быстрее. А значит, все мы выйдем на улицы, вернемся к прежней жизни, а медики обнимут своих близких.

Айгерим Мукашева