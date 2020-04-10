К.Токаев: чрезвычайное положение — это не шутки!

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

— Объявленная всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб. Поэтому в соответствии с казахстанским законодательством, мной подписан указ о введении ЧП на территории нашей страны.

15 марта глава государства выступил с этим обращением к жителям страны, на следующий день его указ вступил в законную силу. На тот момент в Казахстане было только 9 человек, заболевших коронавирусом. Прошел почти месяц, и эта цифра перевалила за 800. Несмотря на это, остаются люди, которые не верят в серьезность происходящего.

Евгений Кинцель, председатель правления Северо-Казахстанской Палаты юридических консультантов:

— Этот указ был издан правомочно, поскольку он издан в соответствии со статьей 44-й подпунктом 16-м Конституции. В соответствии с этой статьей Президент имеет право вводить ЧП на территории всей страны или ее части, если создается непосредственная угроза безопасности для жителей РК.

Также согласно закону только после введения чрезвычайного положения города и райцентры при необходимости для безопасности их жителей можно закрывать на карантин. И здесь начинается наша ответственность за свое здоровье, а также окружающих.

Евгений Кинцель, председатель правления Северо-Казахстанской Палаты юридических консультантов:

— Гражданам нужно проявить сознательность и просто потерпеть, понять, что права нас всех ограничиваются для нашей же пользы.

Напомню, что за нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрен штраф в размере 26 тысяч тенге либо административный арест до 5 суток.

Дарья Пышмынцева