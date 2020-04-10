К республиканской акции «Bizbirgemiz» присоединилась ВЧ 6637 Нацгвардии РК

С продуктовыми пакетами защитники Отечества отправились к труженикам тыла. Ветеранам они принесли рис, гречку, макароны, сахар, крупы, тушенку и сгущенку. В день они обходят примерно 10 адресов. Сегодня посетили 2 ветеранов: Виктора Лахтина и Шаймурата Мукашева. Кроме того, не бросают в беде военнослужащие и многодетных сослуживцев.

Кенжеболат Балтабаев, заместитель командира воинской части 6637 НГ РК:

— Мы будем стараться еженедельно проводить эту работу в связи с тем, что ЧП продлено до 30 апреля. Вместе с «Nur Otan», акиматом будем дополнительно еще оказывать помощь. Мы, казахстанцы, должны оказывать друг другу помощь. Если вы увидели человека, которому тяжело или он в возрасте, нужно протянуть руку помощи.

Виктор Лахтин, труженик тыла:

— Ушел на пенсию, на часть не обижаюсь. Не забывают меня до сих пор. На концерты приглашают, деньгами помогают. Вроде обеспечен, но поддерживают. За помощью не обращался, я сам себя обслуживаю.

Абай Альжанов