Деятели культуры развлекают североказахстанцев в режиме он-лайн

Расписание артистов составлено по дням. До конца апреля они запланировали около 120 мероприятий, из них 25 концертов, столько же мастер-классов и спектаклей. Всё это для любимых зрителей. Разработали новые проекты.

Один из них — «Культура к культуре», в режиме — онлайн будут транслироваться интервью с известными деятелями сферы культуры нашего региона.

Куралбек Атамуратов руководитель управления культуры, архивов и документации СКО:

— «Мы помним Ваши имена». Это очень хороший проект, мы на сегодняшний день собрали единую базу данных всех участников, которые отправились из Северо-Казахстанской земли в ВОв. Их насчитывается более 65 000 тыс человек. Источниками информации являются департамент обороны, районные военкоматы, документы областного архива, и архивные, и военные учреждения ближнего дальнего зарубежья. Каждый день в интернет-источниках областного архива будут выставляться по 50 имен наших земляков.

Через официальный сайт управления культуры любой желающий может посетить 25 сакральных мест Северного Казахстана. Для этого организованы 3D туры в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана», археологическом памятнике «Ботай» и во многих других интересных местах региона, хранящих в себе удивительную историю края.

Для любителей спектаклей проводятся регулярные трансляции актёрами русского драматического театра Н.Погодина, а также казахского театра им. С.Муканова. 4 апреля погодинцы провели первую онлайн-трансляцию читки пьесы Айнур Карим «What’s up. Пятый Б?».

Сейчас работники готовятся к открытию нового театрального сезона, репетируют новые пьесы и ждут долгожданной встречи со своими зрителями.

Елена Покрас, художественный руководитель областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— И, конечно, мы ждём приезда режиссёра из Астаны Талгата Теменова. Он будет работать над пьесой Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Премьера состоится в новом сезоне.

Для любителей литературы также подготовили много интересного. Для читателей в областных библиотеках проводятся онлайн — беседы, мастер-классы и чтения.

Айгерим Муканова